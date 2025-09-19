Nexity : bondit de +13% en intraday, pour +9% au final, plafonne sous 11E
La première phase de la reprise en 'V' sur 8,20E semble achevée, l'étape suivante consisterait à retracer le zénith des 12E du 30 juillet dernier.
