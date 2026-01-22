Football: Le Real Madrid reste le club qui génère le plus de revenus au monde, le PSG 4e

Le logo du Real Madrid est visible à l'entrée de la résidence de la première équipe de football

par Lori Ewing

Le Real Madrid a de nouveau été le club de football à générer le plus de revenus dans le monde lors de ‍la saison 2024-2025, tandis que le PSG s'est classé quatrième grâce à son chiffre d'affaires record, selon une étude annuelle publiée jeudi.

Le club espagnol trône au sommet de la Deloitte's Football Money League avec 1,16 milliard ‌d'euros de revenus alors qu'il n'a pourtant remporté ni la Liga ni la Ligue des champions.

Seul club à dépasser le milliard de revenus sur les deux dernières saisons, le Real Madrid a bénéficié ​d'une augmentation de 23% de ses revenus commerciaux, qui s'élèvent à 594 millions d'euros.

Le FC Barcelone, ⁠son éternel rival et champion en titre de la Liga, est deuxième de ce classement avec 975 millions d'euros, revenant dans le trio de tête pour la première ⁠fois depuis cinq ans.

Le Bayern Munich, champion ‍de Bundesliga, se classe troisième avec 861 millions d'euros, devant le Paris ⁠Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, qui a enregistré un chiffre d'affaires record de 837 millions d'euros.

La cinquième place de Liverpool, avec 836 millions d'euros de revenus au cours d'une saison conclue par le titre en ​Premier League, représente la meilleure performance d'un club anglais en 29 ans d'histoire du classement.

Manchester City a reculé à la sixième place avec 829 millions d'euros, suivi par le leader de la Premier League, Arsenal, avec ⁠822 millions d'euros.

LA CHUTE DE MANCHESTER UNITED

Manchester United, qui a terminé à une modeste 15e ​place en Premier League la saison dernière, est passé de la quatrième ​à la huitième place, avec ​793 millions d'euros. Les Red Devils n'ont jamais été classés aussi bas dans un classement qu'ils ont dominé à dix ​reprises par le passé.

Deloitte a noté que les perspectives ⁠de revenus de United pour la saison en cours devraient se dégrader en raison de l'absence de compétition européenne et des éliminations prématurées en FA Cup et en Coupe de la ligue.

Dans l'ensemble, les recettes des 20 premiers clubs ont augmenté de 11% pour atteindre le chiffre record de 12,4 milliards d'euros. Les recettes commerciales ‌ont augmenté pour atteindre 5,3 milliards d'euros, grâce à l'utilisation accrue des stades en dehors des jours de match, à l'augmentation des contrats de sponsoring et à l'amélioration de la vente au détail.

Deloitte a déclaré que la montée en puissance de certains clubs du championnat saoudien et de l'Inter Miami en MLS pourrait remettre en question l'hégémonie financière des grandes équipes européennes à l'avenir.

(Reportage de Lori Ewing à Manchester, version française ‌Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)