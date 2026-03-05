 Aller au contenu principal
Nexi plonge après la présentation de son nouveau plan industriel
Le fournisseur italien de services de paiement Nexi NEXII.MI plonge jeudi à la Bourse de Milan après avoir publié des perspectives pour les prochaines années jugées décevantes par les analystes.

L'action recule de plus de 18% vers 09h38 GMT, réduisant quelque peu ses pertes après avoir reculé de 20% plus tôt en séance pour toucher un plus bas historique.

Le groupe français Worldline WLN.PA , l'un de ses principaux concurrents recule de 4,3% dans son sillage, lanterne rouge de l'indice SFB 120 .SBF120 .

Nexi, qui réoriente son activité vers les entreprises de taille moyenne afin de défendre sa part de marché dans un environnement hautement concurrentiel, a déclaré jeudi viser un retour à l'expansion de ses marges et une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2028, dans le cadre de son nouveau plan industriel.

Les analystes de JP Morgan écrivent dans une note s'attendre à ce que les prévisions à moyen terme du groupe italien entraînent une baisse d'environ 5% des estimations consensuelles pour 2027.

Jefferies souligne pour sa part que les objectifs à moyen terme soulèvent des questions quant aux investissements nécessaires.

L'entreprise est confrontée à une concurrence intense de la part de rivaux tels qu'Adyen ADYEN.AS et Worldline, ainsi qu'à un paysage fragmenté, les acteurs de la "fintech" révolutionnant le secteur des paiements.

Les entreprises traditionnelles, telles que Nexi, qui s'est concentrée sur les paiements marchands et s'est développée en rachetant les divisions de paiement des banques au fil des ans, sont particulièrement exposées.

Les revenus et la marge bénéficiaire du groupe sont par ailleurs sous pression à court terme, Nexi ayant offert des remises à certaines banques afin de garantir le renouvellement des contrats et a subi les conséquences des contrats perdus il y a plusieurs années.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société a reculé de 1% à 508,6 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, tandis que le chiffre d'affaires est resté globalement inchangé à 942,5 millions d'euros.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Romolo Tosiani et Valentina Za, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADYEN
957,1000 EUR Euronext Amsterdam -0,05%
NEXI
2,722 EUR MIL -19,59%
SBF 120
6 213,80 Pts Euronext Paris +0,39%
WORLDLINE
1,4255 EUR Euronext Paris -3,97%
