Nexi coule et entraîne Worldline dans son sillage
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 10:05

La fintech italienne spécialisée dans les paiements sombre de 19% à Milan en matinée, après la publication de ses résultats 2025 et de ses perspectives de moyen terme.

Nexi a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 3,59 milliards d'euros au titre de l'exercice 2025, en hausse modeste de 2,1% par rapport aux 3,51 milliards d'euros de 2024. Le bénéfice attribuable au groupe atteint 783,3 millions d'euros, contre 730,4 millions un an plus tôt, soit une progression de 7,2%. L'EBITDA s'est établi à 1,90 milliard d'euros, en hausse de 2,3%, pour une marge de 53,1%, en progression de 11 points de base. Des chiffres proches des attentes mais plutôt dans la partie basse. Le groupe proposera à ses actionnaires un dividende total de 350 millions d'euros, soit 0,30 euro par action, en hausse de 20%, bien placé par rapport à un consensus établi à 0,26 EUR.

Pour autant, l'accueil est glacial en bourse, avec une action qui a décroché de plus de 15% dès les premiers échanges. Une sanction qui rejaillit sur les comparables Worldline (-5%) et dans une moindre mesure Adyen (-1,5%).

Les prévisions 2026 sont jugées faibles par les analystes, et les ambitions de moyen terme présentées lors de la journée investisseurs concomitante ne dérident pas les investisseurs. La publication "met en évidence des difficultés plus importantes que prévu pour Nexi, et il faudra attendre 2028 pour retrouver une croissance satisfaisante et une augmentation des bénéfices", estime Oddo BHF ce matin. Le bureau d'études rappelle qu'une partie de cette prudence était déjà dans les cours (le titre a perdu la moitié de sa valeur en un an), même si la réaction du jour démontre qu'elle n'était pas pleinement intégrée.

Valeurs associées

NEXI
2,717 EUR MIL -19,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

