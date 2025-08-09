Nexgel Inc devrait afficher une perte de 7 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nexgel Inc NXGL.OQ NXGL.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Langhorne en Pennsylvanie devrait déclarer une augmentation de 113,9% de ses revenus à 3,08 millions de dollars contre 1,44 million de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Nexgel Inc est une perte de 7 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Nexgel Inc est de 6,00 $, soit environ 55,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,69 $

