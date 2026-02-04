Nexans signe un contrat de 600 millions d'euros avec Enedis

Un logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, lors du salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles

Nexans a annoncé ‍mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le ‌gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français ​Enedis, qui porte ⁠sur la fourniture de câbles moyenne ⁠tension ‍pour un montant ⁠total de 600 millions d'euros.

"D'une durée totale ​de sept ans (2026-2032) dont trois ans optionnels, ⁠ce contrat ​prévoit des livraisons dès ​le 1er ​trimestre 2026, avec ​un ⁠volume moyen annuel doublé par rapport au précédent contrat", précise ‌le spécialiste français des cables industriels dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault)