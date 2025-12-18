Nexans sélectionné pour un parc éolien au large des cotes anglaises
Dans un communiqué, le groupe français précise que le contrat - dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés - comprend des connecteurs, des traversées, des boîtes de jonction, des cosses de câble, ainsi que des câbles d'énergie pré-assemblés en 66 kV.
Composé de 95 turbines situées au large des côtes du Suffolk, le projet East Anglia Three - ou "EA3" - doit permettre d'alimenter en électricité propre et verte plus de 1,3 million de foyers au Royaume-Uni à partir d'un tracé de câble devant transporter l'énergie vers une station de conversion basée à Bramford.
Tous les composants électriques nécessaires au projet sont fournis exclusivement par Nexans.
A la Bourse de Paris, l'action du fabricant de câbles progressait de 0,4% en fin de matinée, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice SBF 120.
