 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexans sélectionné pour un parc éolien au large des cotes anglaises
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 11:45

Nexans a annoncé jeudi avoir été sélectionné par ScottishPower Renewables, la filiale d'énergies renouvelables britannique de l'espagnol Iberdrola, en vue de fournir des accessoires de connexion électrique pour un parc éolien offshore situé à environ 69 kilomètres au large des côtes anglaises.

Dans un communiqué, le groupe français précise que le contrat - dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés - comprend des connecteurs, des traversées, des boîtes de jonction, des cosses de câble, ainsi que des câbles d'énergie pré-assemblés en 66 kV.

Composé de 95 turbines situées au large des côtes du Suffolk, le projet East Anglia Three - ou "EA3" - doit permettre d'alimenter en électricité propre et verte plus de 1,3 million de foyers au Royaume-Uni à partir d'un tracé de câble devant transporter l'énergie vers une station de conversion basée à Bramford.

Tous les composants électriques nécessaires au projet sont fournis exclusivement par Nexans.

A la Bourse de Paris, l'action du fabricant de câbles progressait de 0,4% en fin de matinée, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice SBF 120.

Valeurs associées

NEXANS
121,1000 EUR Euronext Paris +0,58%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank