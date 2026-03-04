Nexans s'offre un rebond grâce à l'optimisme de Barclays
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 10:25
La banque britannique estime que le titre du fabricant de câbles pour la transmission d'énergie et de données a été sanctionné trop durement, notamment à cause du risque lié au projet GSI, dont l'impact négatif lui semble désormais limité. Le Great Sea Interconnector doit permettre de relier les réseaux électriques de la Grèce, Chypre et potentiellement Israël. Le rôle de Nexans est de fournir les câbles sous-marins haute tension du projet, qui a pris du retard, notamment à cause de désaccords financiers entre la Grèce et Chypre et de questions réglementaires et géopolitiques dans la région.
Barclays précise même que l'action Nexans affiche sa décote la plus large par rapport à Prysmian, l'un de ses concurrents, et au secteur depuis plus de quatre ans.
Les analystes révèlent que leurs prévisions d'Ebitda ajusté pour la période 2026-2028 sont supérieures de 4 à 11% à celles du consensus. Dans le détail, la division PWR Connect devrait profiter de la reprise de la demande dans le bâtiment en Europe. De son côté, PWR Grid devrait être soutenue par l'amélioration des prix de vente moyen et l'extension des capacités. Quant à l'activité PWR Transmission, sont carnet de commandes de meilleure qualité sur 2027-2028 devrait permettre un rattrapage des marges d'Ebitda ajusté.
En parallèle, Barclays a dressé deux scenarii. Dans l'hypothèse haussière, Nexans bénéficierait d'une meilleur dynamique de commandes dans les câbles haute tension, d'une exécution améliorée avec l'atténuation des risques liés à GSI et d'une reprise cyclique dans le segment bâtiment. Dans ces conditions, l'objectif de cours remonterait à 177 euros.
A l'inverse, dans l'hypothèse baissière, de nouveaux retards seraient enregistrés dans le projet GSI, une dégradation du rapport offre/demande serait observée dans les câbles haute tension, ainsi qu'une absence de reprise de la demande sur le cycle court. Dans ce contexte, l'objectif de cours descendrait à 116 euros.
Valeurs associées
|122,3000 EUR
|Euronext Paris
|+4,80%
A lire aussi
-
La Commission européenne présentera mercredi ses plans visant à la fois à renforcer la compétitivité d'une industrie manufacturière européenne engagée dans une transition vers la décarbonation et à réduire, en exigeant d'utiliser davantage de produits locaux, ... Lire la suite
-
Le géant mondial du divertissement Banijay, basé à Paris, et le groupe anglais de production audiovisuelle All3Media ont conclu un partenariat stratégique pour peser davantage dans le secteur des contenus, notamment auprès des plateformes mondiales de streaming, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
-
Les conséquences de la guerre au Moyen-Orient commencent à se faire sentir à la pompe des stations-service françaises: le gouvernement constate "une hausse de quelques centimes" des prix et a prévenu que des contrôles auront lieu pour s'assurer que cette inflation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer