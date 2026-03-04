 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexans s'offre un rebond grâce à l'optimisme de Barclays
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 10:25

Nexans signe l'une des meilleures performances du SBF 120 ce matin ( 4,46%, à 121,90 euros) grâce à la décision de Barclays de passer de neutre à surpondérer sur le titre, en relevant sensiblement l'objectif de cours de 132 à 157 euros. La veille, le titre avait reculé de 4,81%.

La banque britannique estime que le titre du fabricant de câbles pour la transmission d'énergie et de données a été sanctionné trop durement, notamment à cause du risque lié au projet GSI, dont l'impact négatif lui semble désormais limité. Le Great Sea Interconnector doit permettre de relier les réseaux électriques de la Grèce, Chypre et potentiellement Israël. Le rôle de Nexans est de fournir les câbles sous-marins haute tension du projet, qui a pris du retard, notamment à cause de désaccords financiers entre la Grèce et Chypre et de questions réglementaires et géopolitiques dans la région.

Barclays précise même que l'action Nexans affiche sa décote la plus large par rapport à Prysmian, l'un de ses concurrents, et au secteur depuis plus de quatre ans.

Les analystes révèlent que leurs prévisions d'Ebitda ajusté pour la période 2026-2028 sont supérieures de 4 à 11% à celles du consensus. Dans le détail, la division PWR Connect devrait profiter de la reprise de la demande dans le bâtiment en Europe. De son côté, PWR Grid devrait être soutenue par l'amélioration des prix de vente moyen et l'extension des capacités. Quant à l'activité PWR Transmission, sont carnet de commandes de meilleure qualité sur 2027-2028 devrait permettre un rattrapage des marges d'Ebitda ajusté.

En parallèle, Barclays a dressé deux scenarii. Dans l'hypothèse haussière, Nexans bénéficierait d'une meilleur dynamique de commandes dans les câbles haute tension, d'une exécution améliorée avec l'atténuation des risques liés à GSI et d'une reprise cyclique dans le segment bâtiment. Dans ces conditions, l'objectif de cours remonterait à 177 euros.

A l'inverse, dans l'hypothèse baissière, de nouveaux retards seraient enregistrés dans le projet GSI, une dégradation du rapport offre/demande serait observée dans les câbles haute tension, ainsi qu'une absence de reprise de la demande sur le cycle court. Dans ce contexte, l'objectif de cours descendrait à 116 euros.

Valeurs associées

NEXANS
122,3000 EUR Euronext Paris +4,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank