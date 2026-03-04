Deux entreprises françaises font leurs adieux à l'indice STOXX Europe 600

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

La société Stoxx Ltd, filiale de l'opérateur boursier Deustche Börse, a annoncé lundi la nouvelle composition de son indice phare, le STOXX Europe 600, qui regroupe les 600 principales entreprises cotées du continent.

Dans le cadre de cette révision, deux sociétés françaises sont retirées : Alten , leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies et Eurazeo, société d'investissement.

Aucune autre société française ne fera son entrée dans l'indice. Le 23 mars, à l'ouverture des marchés, elles laisseront place à d'autres entreprises européennes en progression, notamment Pan African Resources et Aixtron.

Ces décisions sont le résultat des critères appliqués par Stoxx Ltd : capitalisation flottante, manque de liquidité et répartition sectorielle.

Des baisses marquées en Bourse pour Alten et Eurazeo

Les comptes annuels 2025 d'Alten, publiés le mois dernier, accusent une baisse importante. Cette contre-performance est liée aux difficultés du secteur automobile, avec une incertitude persistante sur le court terme. L'entreprise a fait preuve d'une volatilité marquée, son action a chuté de près de 30% en un an.

Eurazeo, de son côté, présentera ses résultats de l'année passée le 11 mars. Mais son titre a plongé de 38% en un an. Parallèlement, une forte concurrence d'acteurs internationaux de private equity a affecté son poids dans l'indice.

Globalement, cette révision permet un recentrage sur les valeurs minières, technologiques industrielles et bancaires d'Europe.

L'annonce a suscité une réaction contrastée lors de la séance de lundi. Le cours d'Alten a reculé de 4,80%. Eurazeo, déjà sous pression ces derniers mois, a également cédé 4,50%.

A l'inverse les valeurs bientôt intégrées ont bénéficié d'un regain d'intérêt. Aixtron a notamment bénéficié d'une hausse atteignant plus de 73% depuis le 1er janvier.