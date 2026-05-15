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Nexans reçoit l'autorisation de l'autorité US de la concurrence pour acquérir Republic Wire
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 08:08

Nexans SA NEXS.PA :

* NEXANS REÇOIT L'AUTORISATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE AMÉRICAINES DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE REPUBLIC WIRE

* CETTE LEVÉE ANTICIPÉE PERMET À NEXANS DE PROCÉDER À L'ACQUISITION PROPOSÉE DE 100% DU CAPITAL SOCIAL DE REPUBLIC WIRE

Texte original nGNXb8XZpD Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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