SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 795,50
-0,32%
Nexans : rechute de -3% vers 129,5E
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 17:04

Nexans rechute de -3% vers 129,5E et se rapproche su support des 125,3E : en cas de rupture, le titre pourrait refermer le 'gap' des 120,6E du 29 juillet (niveau qui coïncide avec le support oblique moyen terme) puis s'en aller tester le support des 108,6E.

NEXANS
129,8000 EUR Euronext Paris -3,06%
