Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI

Un logo de Nexans est visible sur son stand, au salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris

Nexans a annoncé mardi examiner ‍avec son client différentes options pour ajuster le calendrier d'exécution ‌du contrat Great Sea Interconnector (GSI), bien que spécialiste ​des câbles industriels a ajouté ⁠ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028.

"Si ⁠ces ‍ajustements affectent la date ⁠de livraison du projet, ils n’ont toutefois pas d’impact ​sur la guidance 2028 de Nexans, grâce à la solidité ⁠du carnet de ​commandes (...) et à la mise ​en œuvre ​proactive d’actions visant à compenser ​tout ⁠impact potentiel dès 2026", précise le groupe dans un communiqué.

La guidance 2026 sera communiquée ‌lors de la publication des résultats annuels 2025, prévue le 19 février, précise Nexans.

