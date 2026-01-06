 Aller au contenu principal
Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 07:47

Un logo de Nexans est visible sur son stand, au salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris

Nexans a annoncé mardi examiner ‍avec son client différentes options pour ajuster le calendrier d'exécution ‌du contrat Great Sea Interconnector (GSI), bien que spécialiste ​des câbles industriels a ajouté ⁠ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028.

"Si ⁠ces ‍ajustements affectent la date ⁠de livraison du projet, ils n’ont toutefois pas d’impact ​sur la guidance 2028 de Nexans, grâce à la solidité ⁠du carnet de ​commandes (...) et à la mise ​en œuvre ​proactive d’actions visant à compenser ​tout ⁠impact potentiel dès 2026", précise le groupe dans un communiqué.

La guidance 2026 sera communiquée ‌lors de la publication des résultats annuels 2025, prévue le 19 février, précise Nexans.

