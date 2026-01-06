Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI

Un logo de Nexans est visible sur son stand, au salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
Nexans a annoncé mardi examiner avec son client différentes options pour ajuster le calendrier d'exécution du contrat Great Sea Interconnector (GSI), bien que spécialiste des câbles industriels a ajouté ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028.
"Si ces ajustements affectent la date de livraison du projet, ils n’ont toutefois pas d’impact sur la guidance 2028 de Nexans, grâce à la solidité du carnet de commandes (...) et à la mise en œuvre proactive d’actions visant à compenser tout impact potentiel dès 2026", précise le groupe dans un communiqué.
La guidance 2026 sera communiquée lors de la publication des résultats annuels 2025, prévue le 19 février, précise Nexans.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
