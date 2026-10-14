Nexans nomme Stéphane Artaud au poste de Chief Operating Officer

Le spécialiste de l'électrification a officialisé la nomination de Stéphane Artaud au poste de Chief Operating Officer (COO) et membre du Comité exécutif. Sa prise de fonction sera effective à compter du 1?? novembre 2026. Il succède à Vijay Mahadevan, qui se concentrera désormais sur la direction des activités de Grid & Connect Europe.

Diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, Stéphane Artaud apporte un bagage professionnel de 30 ans d'expérience internationale acquise au sein du groupe Saint-Gobain. Il y a dirigé des opérations industrielles d'envergure en Europe, en Asie et sur le continent américain, en occupant notamment les postes de Vice-Président de Sekurit OEM Europe (depuis 2022), directeur des activités de Saint-Gobain Abrasives en Amérique du Sud et General Manager de Sekurit North America.

Chez Nexans, sa mission consistera à piloter la performance globale et la transformation des opérations industrielles ainsi que de la chaîne d'approvisionnement (supply chain). Il aura pour responsabilité de poursuivre la modernisation de l'outil de production et d'optimiser l'empreinte industrielle du groupe à l'échelle mondiale.