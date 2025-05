Nexans: ligne haute tension pour le tunnel du Saint-Gothard information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Nexans annonce qu'en partenariat avec Swissgrid, la société nationale d'exploitation du réseau électrique en Suisse, il va installer une ligne haute tension de 220 kV dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard.



D'ici 2030, une ligne haute tension de 18 km y sera installée et remplacera la ligne aérienne actuelle traversant le col. Cette nouvelle infrastructure jouera un rôle clé dans le transport de l'électricité sur l'axe Nord-Sud de la Suisse.



Au total, Nexans fournira 57 km de câbles très haute tension pour cette opération. La phase préparatoire du projet doit durer de 2025 à 2028 avant la mise en chantier. Les travaux doivent démarrer en 2028 et s'achever en 2030.





