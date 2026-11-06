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Nexans fournira un système de câbles MI 110 KV de 420 km pour une interconnexion en Grèce
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:05

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Nexans SA NEXS.PA :

* UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE POUR LA FOURNITURE D'UN SYSTÈME DE CÂBLES MI 110 KV DE 420 KM DESTINÉ À UNE INTERCONNEXION STRATÉGIQUE EN GRÈCE

* CE PROJET ASSURERA UNE ACTIVITÉ SOUTENUE AUX LIGNES DE PRODUCTION DE CÂBLES MI DE NEXANS JUSQU'À MI-2028

Texte original nGNE7JmDZT

Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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