Nexans fournira un système de câbles MI 110 KV de 420 km pour une interconnexion en Grèce

Nexans SA NEXS.PA :
* UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE POUR LA FOURNITURE D'UN SYSTÈME DE CÂBLES MI 110 KV DE 420 KM DESTINÉ À UNE INTERCONNEXION STRATÉGIQUE EN GRÈCE
* CE PROJET ASSURERA UNE ACTIVITÉ SOUTENUE AUX LIGNES DE PRODUCTION DE CÂBLES MI DE NEXANS JUSQU'À MI-2028
Texte original nGNE7JmDZT
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(Rédaction de Gdansk)
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