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Nexans flambe après son chiffre d'affaires et une acquisition
information fournie par AOF 28/04/2026 à 11:00

(Zonebourse.com) - Double actualité pour le groupe Nexans ( 8,33%, à 148,20 euros) avec la publication des revenus du premier trimestre et une acquisition aux Etats-Unis.

Double actualité pour le groupe Nexans ( 8,33%, à 148,20 euros) avec la publication des revenus du premier trimestre et une acquisition aux Etats-Unis.

Le groupe qui conçoit et déploie des solutions de câblages avancées, des accessoires et services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,3%, à cours des métaux standard, pour s'élever à 1,497 milliard d'euros. En organique, la croissance n'est que de 0,1%.

La performance a été portée par les activités principales d'Electrification, avec une croissance organique de 4,9%, tandis que les Autres activités ont enregistré une baisse de 24,1%, affectées par les droits de douane américains.

Les perspectives 2026 confirmées

Nexans a réitéré ses objectifs pour l'année en cours et table toujours sur un Ebitda ajusté compris entre 730 et 810 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre 210 et 310 millions d'euros. Oddo BHF note que le bas de la fourchette de ces objectifs correspond à un scénario très conservateur. Les analystes s'attendent plus à un Ebitda de 788 millions d'euros, traduisant une marge de 12,2%, en hausse de 30 points de base.

Acquisition aux Etats-Unis

En parallèle, le groupe a signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Republic Wire, un fabricant américain reconnu de produits en fil de cuivre et aluminium basse tension.

Pour Nexans, cette opération de croissance externe est une étape importante dans la stratégie visant à étendre son empreinte géographique aux Etats-Unis, l'un des marchés les plus dynamiques du monde pour les câbles basse et moyenne tension.

Avec cette opération, le groupe va pouvoir établir une plateforme de fabrication et de distribution d'envergure sur le sol américain, en complément de l'acquisition récente d'Electro Cables au Canada. En outre, Nexans pourra accéder aux canaux résidentiels et commerciaux grâce au solide réseau d'agents commerciaux et de distributeurs de Republic Wire, et va se constituer une plateforme de croissance organique et externe future à travers le pays. Enfin, cette acquisition devrait permettre de générer environ 23 millions d'euros de synergies en régime de croisière d'ici trois ans.

Les analystes d'Oddo BHF ont confirmé leur recommandation à surperformance sur le titre, assortie d'un objectif de 170 euros, soit un potentiel de hausse de 24% par rapport à la clôture de lundi.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 11:00:00.

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