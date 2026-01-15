 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexans fait évoluer son comité exécutif
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 09:02

Nexans annonce une nouvelle organisation effective à compter de ce jour, sous la direction de son directeur général Julien Hueber, afin de faire évoluer son modèle opérationnel et d'accélérer la croissance et la compétitivité du groupe. La réorganisation vise aussi à mieux répondre aux attentes des clients dans l'ensemble des marchés du câblier.

Au coeur du dispositif, un nouveau comité exécutif de 13 membres, pensé pour simplifier les opérations industrielles et renforcer une culture d'excellence. L'équipe met l'accent sur le renforcement de la force commerciale, l'optimisation de la performance industrielle, l'efficacité opérationnelle et l'accélération de l'expansion via des opérations de fusion-acquisition.

Valeurs associées

NEXANS
124,7000 EUR Euronext Paris +0,65%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank