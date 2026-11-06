Nexans décroche un contrat en Grèce pour alimenter ses usines jusqu'en 2028

Le fabricant français de câbles électriques Nexans ( 3,13%, à 122,00 EUR) a annoncé vendredi un contrat avec Hellenic Cables. Il fournira 420 km de câbles pour une liaison entre les îles du Dodécanèse et le continent grec. Cette commande doit soutenir l'activité de ses lignes de production jusqu'à mi-2028.

Nexans conçoit et fabrique des câbles pour transporter et distribuer l'électricité. Le groupe participera à la construction de la liaison électrique Corinth-Kos, en Grèce. Il interviendra comme sous-traitant de Hellenic Cables, associé à Asso.subsea.

Le projet comprend au total environ 1 260 km de câbles sous-marins et 30 km de câbles terrestres. Nexans fournira un système de câbles de 110 kilovolts. La liaison complète aura une puissance de 1 gigawatt. Le chantier a été confié à Hellenic Cables par IPTO, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité grec. Il doit renforcer le raccordement des îles au continent et améliorer la fiabilité de leur alimentation électrique, selon Nexans.

"Ce projet illustre les besoins croissants en infrastructures de transport d'électricité à haute tension pour interconnecter les territoires, renforcer les réseaux électriques et accompagner l'électrification", précise dans un communiqué Pascal Radue, responsable de l'activité de transport d'électricité de Nexans.

De l'activité jusqu'à mi-2028

Les travaux préparatoires ont commencé sur les lignes de production concernées. Une étude des fonds marins a également été lancée. Selon Nexans, cette commande doit assurer une activité soutenue sur ces lignes de fin 2026 à mi-2028. Le groupe n'a pas précisé la date de mise en service de la liaison. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé non plus.

Pour rappel, au troisième trimestre, Nexans a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros à cours des métaux standard, en hausse de 21,4 % sur un an. Une publication au-dessus des attentes qui s'explique en partie par une forte demande liée à l'électrification

Vers 14h vendredi, le titre gagnait 3,13% % à la Bourse de Paris.