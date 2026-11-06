Nantes : deux élèves de 16 ans mis en examen pour avoir mis le feu à leur lycée

Deux élèves de 16 ans ont été mis en examen pour avoir mis le feu à leur lycée ( AFP / Damien MEYER )

Deux adolescents de 16 ans ont été mis en examen pour avoir provoqué l'incendie partiel de leur lycée à Nantes lors d'un blocage début octobre dans le cadre du mouvement lycéen, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Ces deux élèves du lycée Nelson-Mandela ont été placés sous contrôle judiciaire avec placement en centre éducatif fermé pour l'un, a indiqué le procureur de la République Antoine Leroy, confirmant une information de Ouest-France.

Le second a notamment obligation de respecter un couvre-feu entre 21h et 6h du matin.

Le parquet de Nantes, qui avait requis le placement en détention provisoire pour les deux lycéens, fait appel de ces deux décisions.

Le hall d'entrée de ce lycée, situé sur l'île de Nantes, avait été détruit par un incendie volontaire le 1er octobre, lors du mouvement lycéen assorti de blocages des établissements scolaires.

Interpellés mardi à leur domicile, les deux élèves ont été mis en examen pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, lors de manifestation sur la voie publique", "destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes lors de manifestation sur la voie publique" et "destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes".

Ce dernier fait, de nature criminelle, est passible d'une peine de 20 ans de réclusion, selon le parquet.

"produits accélérants"

Des pompiers interviennent sur l'incendie du lycée Nelson Mandela à Nantes, le 1er octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Les deux mis en cause ont admis "une partie de la matérialité des faits", avait indiqué le procureur mercredi.

La garde à vue d'un troisième lycéen arrêté dans le même temps avait été levée, son implication n'ayant pu être établie.

Les trois arrestations étaient les premières dans cette enquête. L'un des jeunes interpellés mardi matin est connu des services de police et de la justice, selon Antoine Leroy.

Le 1er octobre aux environs de 7H00 du matin, plusieurs jeunes "cagoulés" avaient disposé "des poubelles et du matériel urbain devant la porte d'entrée du lycée", y mettant feu. "Certains d'entre eux avec des aérosols projetant des flammes", a précisé le procureur.

"Des tirs de mortiers étaient également effectués en direction de la porte du lycée, laquelle était totalement obstruée par un amoncellement de détritus", a-t-il ajouté.

L'incendie s'est propagé à l'entrée, au toit, "brisant les vitres et dégradant les panneaux photovoltaïques, le réfectoire, ainsi que quelques chambres de l'internat", où se trouvent alors des élèves, selon le procureur. Certaines salles de classes ont également été détruites.

Le lendemain, les enquêteurs ont constaté la présence de plusieurs poubelles "près du point de carbonisation" et "l'utilisation de produits accélérants d'origine pétrolière et liquide".

Les travaux de remise en état du lycée ont été chiffrés à environ 4 millions d'euros, selon la Région, qui envisage une réouverture partielle le 16 novembre.

Elle concernera "la quasi-intégralité des salles de cours", selon un courrier de la présidence de la région Pays de la Loire, datant de la mi-octobre.

Au lendemain du sinistre, lors d'une prise de parole autour d'un portrait de Nelson Mandela, des élèves avaient exprimé leur désarroi et s'étaient désolidarisés des actions violentes.

Le lycée public Nelson-Mandela accueille plus de 1.700 élèves et étudiants.