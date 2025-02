Nexans : bondit de +8,5% vers 104,50E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 11:29









(CercleFinance.com) - Nexans bondit de +8,5% vers 104,50E (ex-support du décembre 2024 au 7 janvier 2025) : la principale résistance se situe désormais vers 111,3E, l'ex-résistance du 10 décembre dernier, l'objectif suivant étant le comblement du 'gap' des 116,2E du 14 novembre 2024.





Valeurs associées NEXANS 105,00 EUR Euronext Paris +9,32%