Nexans : -7% vers 94,9E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Nexans dévisse de -7% vers 94,9E, ce qui confirme la cassure des 101E (signal d'alerte baissier majeur apparu le 8 janvier).

Un potentiel de repli vers 92,7E (ex-fragile support du 27/02/2024) a été libéré (12 mois pour rien d'ores et déjà) mais le repli pourrait se prolonger en direction du 'gap' des 87,45E du 14/02/2024, puis de 85E.





Valeurs associées NEXANS 95,25 EUR Euronext Paris -6,16%