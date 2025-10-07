 Aller au contenu principal
Nexans : -5% vers 126E
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 11:27

Nexans décroche de -5% vers 126E, l'ex-plancher des 5 et 30 septembre (après un double plafonnement sous 135E) : en cas de basculement sous 125E, le titre s'en irait refermer le 'gap' des 116E du 22 juillet puis tester l'ex-zénith des 111E du 30 juin.

NEXANS
128,7000 EUR Euronext Paris -3,09%
