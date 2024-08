Newton IM : la vitesse de la rotation a été sauvage

(AOF) - "Les marchés boursiers ont été effrayés par la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis, alimentant les craintes que les économies mondiales ne se dirigent vers une récession", explique Jon Bell, gérant actions chez Newton Investment Management (BNY Investments) à propos de la séance de lundi. Ce dernier précise que les marchés obligataires commencent à intégrer des baisses de taux d’urgence en réponse.

Pour le gestionnaire d'actifs, les actions de croissance américaines à forte valeur s'avèrent particulièrement vulnérables, tout comme les parties les plus cycliques du marché.

"Du point de vue de notre positionnement sur les actions à hauts dividendes mondiales, qui est très prudent, nous sommes fortement sous-pondérés dans le secteur technologique et ne sommes pas présents au Japon, il s'agit d'une évolution positive pour la performance relative", détaille Jon Bell. "Bien que nous pensions que les craintes de récession sont peut-être exagérées, il n'est pas du tout certain qu'un ralentissement économique soit évité. De plus, nous soulignons depuis un certain temps le risque pour la valorisation des actions de croissance qui ont dominé les marchés (Magnificent 7) et la sous-évaluation relative des actions de revenu, de sorte qu'à bien des égards, les mouvements du marché ne sont pas une surprise, même si la vitesse de la rotation a été sauvage".