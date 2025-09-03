Newsmax poursuit Fox en justice, affirmant que les accords de distribution télévisuelle ont étranglé l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Newsmax NMAX.N a poursuivi son grand rival conservateur Fox Corp FOXA.O devant le tribunal fédéral de Floride mercredi, accusant le géant des médias de supprimer la concurrence sur le marché américain de la télévision payante de droite et de laisser moins de choix aux consommateurs.

Le procès à West Palm Beach allègue que Fox et sa filiale Fox News Network ont violé la loi antitrust en contraignant les distributeurs à exclure des concurrents tels que Newsmax ou à restreindre leur portée.

"La campagne menée par Fox pour freiner les activités de Newsmax a retardé, pendant près d'une décennie, la croissance de Newsmax dans le secteur de la distribution de la télévision payante", indique l'action en justice.

Dans un communiqué, le directeur général de Newsmax, Christopher Ruddy, a déclaré que sa société s'efforçait de rétablir l'équité sur le marché et de veiller à ce que les Américains aient un "véritable choix" dans les informations qu'ils regardent.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés et une décision de justice interdisant les agissements présumés de Fox.

"Newsmax ne peut pas se soustraire à ses propres échecs concurrentiels sur le marché en poursuivant les gros titres simplement parce qu'elle n'arrive pas à attirer les téléspectateurs", a déclaré Fox News Media dans un communiqué.

Fox News a conservé une forte avance sur ses concurrents dans le domaine de l'information par câble. Le président républicain Donald Trump a fait la promotion de Newsmax au cours de son premier mandat, alors qu'il a souvent critiqué la couverture d'autres médias à son sujet. L'action en justice indique que les audiences de Newsmax ont augmenté avant et après l'élection présidentielle de 2020.

En juillet, Trump Media & Technology Group DJT.O a lancé sa plateforme de diffusion en continu de programmes télévisés, Truth+, qui comprenait Newsmax.

Newsmax a été fondée en 1998 et a lancé Newsmax TV en tant que chaîne de télévision payante en 2014. Elle a fait ses débuts cette année en tant que société cotée en bourse. Newsmax a déclaré dans le procès que sa programmation offrait une alternative à ce qu'il appelle la "plate-forme d'établissement" de Fox.

Newsmax affirme que ses propriétés médiatiques touchent plus de 40 millions d'Américains.

En août, Newsmax a accepté de payer 67 millions de dollars à Dominion Voting Systems pour régler un procès en diffamation concernant de fausses allégations selon lesquelles la société de machines à voter aurait truqué l'élection de 2020 au détriment de Donald Trump. Newsmax a déclaré qu'il restait fidèle à sa couverture, mais qu'il ne pensait pas pouvoir bénéficier d'un procès équitable.

L'année dernière, le média Newsmax a conclu un accord confidentiel avec le fabricant de machines à voter Smartmatic, qui a affirmé avoir été diffamé par les fausses affirmations de Newsmax selon lesquelles ses machines étaient truquées.

En 2023, Fox Corp et Fox News ont réglé un procès en diffamation similaire intenté par Dominion Voting pour 787,5 millions de dollars.