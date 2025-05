NewsCorp solide au troisième trimestre

(AOF) - Le conglomérat des médias NewsCorp a déclaré un bénéfice par action de 17 cents pour le troisième trimestre, dépassant les attentes qui étaient de 14 cents. Le chiffre d'affaires s'élève à 2,01 milliards de dollars, là où les analystes ciblaient 2 milliards de dollars. Dow Jones, qui représente la plus grande part du chiffre d'affaires du groupe et regroupe des publications telles que le Wall Street Journal, Barron's et Market Watch, a généré 575 millions de dollars sur le trimestre clos le 31 mars.

" Nous avons poursuivi la croissance numérique, réorganisé nos actifs, maintenu une discipline stricte sur les coûts et affirmé la valeur essentielle de notre propriété intellectuelle dans un univers du contenu en mutation et sous pression ", a déclaré le directeur général, Robert Thomson.

