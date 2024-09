Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client News Corp: offre relevée de REA Group sur Rightmove information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - REA Group, filiale australienne de News Corp, a fait part d'une nouvelle proposition de rachat en numéraire et en actions sur Rightmove, pour une valeur implicite de 770 pence par action, valorisant le portail britannique d'annonces immobilières à 6,1 milliards de livres.



Selon le CEO de REA Owen Wilson, cette nouvelle proposition 'offrira une certitude de valeur immédiate en cash tout en donnant aux actionnaires de Rightmove l'opportunité de bénéficier de la création de valeur future de l'activité combinée'.



Après l'offre initiale à 705 pence par action du 5 septembre, REA l'avait relevé une première fois à 749 pence le 16 septembre, mais le conseil d'administration de Rightmove a considéré qu'elle continuait de 'sous-valoriser fondamentalement' le groupe.





Valeurs associées NEWS RG-A 26,52 USD NASDAQ +0,66%