News Corp dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à la croissance du Dow Jones et des unités de services immobiliers numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur financier au quatrième paragraphe)

Le conglomérat médiatique News Corp

NWSA.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, soutenu par la croissance de ses segments Dow Jones et services immobiliers numériques.

News Corp, qui fait partie de l'empire du magnat des médias Rupert Murdoch, s'est orienté vers des modèles de revenus numériques et basés sur l'abonnement, dans le but d'améliorer sa compétitivité et de s'adapter à un paysage de l'information en mutation rapide.

Le chiffre d'affaires de l'unité Dow Jones a augmenté de 6 % au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, la moyenne totale des abonnements aux produits grand public du segment ayant augmenté de 8 % pour atteindre près de 6,4 millions.

Cette division, qui comprend le Wall Street Journal et Barron's, a été l'un des principaux moteurs de la croissance de l'entreprise.

"Nous avons récemment augmenté le plein tarif de l'abonnement numérique au Wall Street Journal pour les nouveaux clients et pour une partie de nos clients habituels. Reconnaissant la valeur de notre journalisme de premier ordre, nous examinons activement notre stratégie tarifaire future", a déclaré Lavanya Chandrashekar, responsable des finances, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'unité de services immobiliers numériques de News Corp, qui comprend le groupe REA REA.AX , détenu majoritairement par News Corp, a augmenté de 5 % au cours du trimestre, grâce à la hausse des revenus de REA et de Move, la société mère de la société d'annonces immobilières realtor.com.

Le segment des médias d'information - qui comprend des titres comme le Sun et le Times au Royaume-Uni, l'Australian et le New York Post - a progressé de 1 %.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité d'édition de livres HarperCollins a baissé de 2 %, en raison d'un ralentissement des commandes de la part des lecteurs et des détaillants.

En septembre, la famille Murdoch a conclu un accord qui a permis au fils aîné politiquement conservateur de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, de prendre le contrôle de de l'empire médiatique familial, qui comprend Fox News et le Wall Street Journal.

Dans le cadre de cet accord, les enfants de Rupert, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, devraient recevoir chacun environ 1,1 milliard de dollars.

La société a déclaré un revenu total de 2,14 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.