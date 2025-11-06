News Corp dépasse les estimations de recettes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le conglomérat médiatique News Corp
NWSA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, grâce à la croissance de ses segments Dow Jones et services immobiliers numériques.
La société a déclaré un revenu total de 2,14 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer