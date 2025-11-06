 Aller au contenu principal
News Corp dépasse les estimations de recettes trimestrielles
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le conglomérat médiatique News Corp

NWSA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, jeudi, grâce à la croissance de ses segments Dow Jones et services immobiliers numériques.

News Corp, qui fait partie de l'empire du magnat des médias Rupert Murdoch, s'est orienté vers des modèles de revenus numériques et basés sur l'abonnement, afin d'améliorer sa compétitivité et de s'adapter à un paysage de l'information en rapide évolution.

Le chiffre d'affaires de l'unité Dow Jones, le segment le plus rentable de News Corp, a augmenté de 6 % pour atteindre 586 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2026. Cette division, qui comprend le Wall Street Journal et Barron's, a été l'un des principaux moteurs de la croissance de l'entreprise.

L'unité de services immobiliers numériques de News Corp, qui comprend le groupe REA REA.AX , détenu majoritairement par la société, a enregistré une augmentation de 5% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre.

La société a déclaré un revenu total de 2,14 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

