News Corp clôture la cession de Foxtel à DAZN

(AOF) - News Corp a annoncé avoir finalisé la cession de Foxtel, sa filiale australienne de télévision par câble, à DAZN, réseau sportif britannique. Montant de la transaction : 3,4 milliards de dollars australiens. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2025.

