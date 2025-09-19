Newmont vend la totalité de sa participation dans Orla pour environ 439 millions de dollars dans le cadre d'une opération de désinvestissement

Le mineur d'or Newmont NEM.N a déclaré vendredi qu'il avait vendu sa participation dans Orla Mining OLA.TO pour 439 millions de dollars par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, dans le cadre de son programme de désinvestissement.

La société a cédé la totalité des 43 millions d'actions qu'elle détenait dans Orla Mining au prix de 10,14 dollars par action.

L'année dernière, Newmont a annoncé son intention de se défaire de actifs non essentiels, de réduire ses effectifs et de diminuer sa dette après l'acquisition de la société australienne Newcrest pour 17,14 milliards de dollars.

Newmont cherchait à débloquer plus de 2 milliards de dollars de liquidités en optimisant son portefeuille à la suite de l'acquisition de Newcrest, en mettant l'accent sur l'expansion des actifs de niveau 1 dans le cadre de son plan de transformation plus large.

Depuis novembre 2024, la société a cédé plusieurs de ses actifs canadiens, notamment la mine d'or de Musselwhite dans l'Ontario, qu'elle a accepté de vendre à Orla dans le cadre d'une transaction de 850 millions de dollars.

La vente de cette participation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour rationaliser son portefeuille d'actions et libérer des liquidités afin de soutenir les priorités en matière d'allocation de capital, a déclaré Tom Palmer, PDG de Newmont.