Newmont restructure son équipe de direction

Newmont Corporation a annoncé hier une série de nominations stratégiques au sein de sa direction. À compter du 1er juillet 2026, Brian Tabolt occupera le poste de directeur financier. Mark Rodgers devient le nouveau directeur des opérations et David Thornton prendra la tête de la direction technique. De plus, David Fry a été promu vice-président exécutif chargé du développement de projets.

Dernièrement directeur de la comptabilité et responsable du pôle finance de Newmont, Brian Tabolt mettra ses 20 ans d'expertise au service de la stratégie financière mondiale du groupe. Depuis son arrivée en 2021, il a occupé plusieurs postes de direction clés, notamment comme responsable de la planification et de l'analyse financières, puis comme directeur financier par intérim. À ces postes, il a activement contribué à renforcer le contrôle et la discipline budgétaire, tout en modernisant l'allocation des capitaux et la planification intégrée de l'entreprise.

Avant de rejoindre Newmont, Brian a été vice-président, contrôleur de gestion et directeur de la comptabilité chez Molson Coors Beverage Company, après avoir occupé des postes de direction en comptabilité technique et en reporting réglementaire (SEC). Il a débuté sa carrière dans l'audit public chez Deloitte.

En tant que directeur des opérations, Mark Rodgers supervisera l'ensemble du portefeuille d'exploitation de Newmont. Sa mission sera de renforcer la synergie entre les 12 sites opérationnels du groupe et d'aligner leurs actions avec les exigences de l'entreprise en matière de santé, sécurité, sûreté et environnement (HSSE). Actuellement directeur général pour les régions Afrique et Asie-Pacifique, Mark a rejoint Newmont en 2020. Il y a piloté plusieurs zones stratégiques, incluant également l'Amérique latine et les Caraïbes. Il s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des ressources minérales, acquise notamment au sein de géants comme BHP et Rio Tinto.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur minier, David Thornton dirigera la division des services techniques, qui comprend l'exploration, la gestion des actifs, le traitement, la planification minière et le numérique. Il aura pour mandat de consolider l'expertise technique de Newmont afin d'optimiser la performance des opérations et des projets, tout en stimulant l'innovation technologique.

Aujourd'hui directeur général pour la région Amériques, David est entré chez Newmont en 2016. Il y a occupé des postes techniques en opérations de surface et souterraines, avant de diriger les divisions Amérique latine, Caraïbes et Afrique, puis d'assurer la vice-présidence de la productivité pour l'Amérique du Nord. Avant cela, il a exercé des fonctions d'ingénierie et de direction chez Gold Fields en Australie et chez Barrick Gold Corporation.

Actuellement responsable du pôle projets mondiaux de Newmont, David Fry bénéficie d'une solide expertise internationale dans la conduite de grands chantiers extractifs, énergétiques et d'infrastructures. Avant d'intégrer le groupe Newmont, il était directeur général des projets chez Rio Tinto, où il gérait un portefeuille d'envergure dans la zone Asie-Pacifique. En début de carrière, il a occupé diverses fonctions d'ingénierie et de direction opérationnelle dans le secteur du pétrole et du gaz, notamment chez UGL et Origin Energy.