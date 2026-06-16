Newmont nomme un nouveau directeur financier et un nouveau directeur des opérations dans le cadre d'une refonte de sa direction

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Newmont NEM.N a annoncé lundi une série de nominations à des postes de direction, dont celle de Brian Tabolt au poste de directeur financier, alors que la société minière d'or remanie sa direction générale sous la houlette d'un directeur général nouvellement nommé.

M. Tabolt, qui a rejoint la société en 2021 après avoir quitté Molson Coors Beverage TAP.N , occupait jusqu'à présent les fonctions de directeur comptable et de directeur financier du groupe chez Newmont. Il remplace Peter Wexler, qui assurait l'intérim au poste de directeur financier, et sa nomination prendra effet le 1er juillet.

La société a également annoncé la nomination de Mark Rodgers au poste de directeur des opérations et de David Thornton au poste de directeur technique.

Newmont est en pleine restructuration de son conseil d'administration suite à la nomination de Natascha Viljoen au poste de directrice générale en septembre et au départ de Karyn Ovelmen de son poste de directrice financière en juillet dernier.

Cette refonte intervient alors que l'or s'échange à plus de 4 000 dollars l'once, les investisseurs faisant pression sur les sociétés minières pour qu'elles augmentent leurs rendements, même si celles-ci sont confrontées à une hausse des coûts et à des conditions gouvernementales plus strictes. “ Grâce à une forte coordination entre les fonctions opérationnelles, financières et techniques, nous sommes bien placés pour améliorer nos performances, maintenir la discipline en matière de coûts, agir efficacement et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires ”, a déclaré la société dans un communiqué.