Newmont nomme un nouveau directeur financier

information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière aurifère Newmont NEM.N a annoncé lundi avoir nommé Brian Tabolt au poste de directeur financier, avec effet au 1er juillet.