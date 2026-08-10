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Newmont et Barrick : litiges réglés, coentreprise NGM renforcée
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 14:50
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Newmont Corporation et Barrick Mining Corporation ont conclu un accord pour intégrer plusieurs actifs clés, dont les projets Fourmile (Barrick), Fiberline et Mike (Newmont), à leur coentreprise Nevada Gold Mines (NGM). Cet accord met fin à l'ensemble des litiges en cours entre les parties concernant NGM.

Grâce au règlement de tous les litiges en cours et à l'apport des propriétés exclues, Newmont a donné son feu vert à l'introduction en bourse (IPO) des actifs aurifères d'Amérique du Nord de Barrick.

L'accord comprend des règles de gouvernance renforcées dans le cadre d'un contrat de coentreprise modernisé et Newmont prévoit un versement de 1,95 milliard de dollars à Barrick pour compenser l'intégration de ces actifs.

Cet accord permet aux deux parties de maximiser la valeur de la coentreprise. Newmont et Barrick continueront de travailler ensemble pour améliorer la sécurité et la performance de NGM, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes.

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