Newmont dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours de l'or et à la reprise de l'exploitation de Cadia

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par Varun Sahay et Divya Rajagopal

Newmont NEM.N a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant ses bénéfices du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours de l'or et à la reprise de la production de cuivre dans sa mine de Cadia, en Australie, qui ont stimulé ses résultats.

Le cours de l’or s’est établi en moyenne à 4 204,59 dollars l’once au cours du trimestre, en hausse d’environ 17,6% par rapport à l’année précédente, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges malgré un dollar plus fort et les craintes d’inflation liées à la hausse des prix du pétrole dans le contexte de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 15% pour atteindre 6,36 milliards de dollars, tandis que la production de cuivre a bondi de 35% par rapport au trimestre précédent, à 23 000 tonnes, la mine de Cadia s’étant remise d’une perturbation survenue au trimestre précédent.

L'action de la société a progressé de 1,5% en séance prolongée.

Newmont a déclaré qu’elle faisait progresser son projet de coentreprise Red Chris Block Cave, situé en Colombie-Britannique (Canada), en vue d’une décision finale d’investissement début 2027.

Le projet devrait produire environ 3 millions d’onces d’or et plus de 850 000 tonnes de cuivre au cours d’une durée de vie initiale de 13 ans de l’exploitation souterraine. La production commerciale est prévue pour 2033.

La société minière, qui détient 70 % de Red Chris, a estimé le capital de développement entre 4,2 et 4,8 milliards de dollars, après déduction d’une contribution prévue du gouvernement canadien de 500 millions de dollars canadiens (356,99 millions de dollars).

La société a également modifié son accord de coentreprise « Nevada Gold Mines » conclu avec la société canadienne Barrick Mining ABX.TO afin d’y inclure les propriétés Fourmile de Barrick ainsi que Fiberline et Mike de Newmont, et prévoit de verser 1,95 milliard de dollars à Barrick au quatrième trimestre.

La directrice générale Natascha Viljoen a déclaré que Newmont n’était pas intéressée par une offre d’achat sur la société minière aurifère australienne Northern Star Resources

NST.AX , affirmant que ses actifs ne correspondaient pas à la stratégie de l’entreprise.

“Il est vraiment difficile de trouver mieux que ce que nous avons en interne au sein de nos propres activités”, a déclaré Viljoen.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,20 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 2,05 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 dollar = 1,4006 dollar canadien)