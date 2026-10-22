Newmont dépasse les attentes au troisième trimestre grâce à la hausse des cours de l'or

Le premier producteur mondial d'or a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions des analystes, soutenu par la forte progression des prix du métal précieux. Cette dynamique a permis au groupe minier américain de compenser une baisse de sa production au troisième trimestre 2026.

Newmont a enregistré un bénéfice ajusté de 2,20 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les 2,05 dollars attendus par les analystes. Cette performance s'explique principalement par la vigueur des cours de l'or, dont le prix moyen a atteint 4 204,59 dollars l'once au troisième trimestre, en hausse d'environ 17,6% sur un an. Le métal précieux s'est maintenu à des niveaux élevés malgré le renforcement du dollar et les préoccupations inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole, dans un contexte de conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le groupe a directement bénéficié de cette évolution favorable des prix, avec un prix de vente moyen réalisé de 4 317 dollars l'once, contre 3 539 dollars à la même période de l'année précédente. Cette progression a permis de soutenir ses revenus et sa rentabilité malgré une diminution des volumes extraits. Entre juillet et septembre, Newmont a produit 1,30 million d'onces d'or, contre 1,42 million un an auparavant, illustrant le contraste entre la baisse de la production et l'amélioration des conditions commerciales.

Ces résultats mettent en évidence l'importance des cours de l'or dans les performances financières des grands groupes miniers. La hausse des prix de vente a plus que compensé le recul de la production de Newmont, permettant au groupe de dépasser les attentes du marché. Dans un environnement marqué par les tensions géopolitiques, les fluctuations monétaires et les inquiétudes inflationnistes, la solidité des prix du métal précieux demeure ainsi un facteur déterminant pour la rentabilité du premier producteur mondial d'or.