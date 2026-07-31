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Newell Brands s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis plus de deux ans après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 16:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

31 juillet - ** L'action de Newell Brands NWL.O , fabricant de marqueurs Sharpie, progresse de 39% à 6,27 dollars

** Si cette hausse se confirme, le titre devrait enregistrer sa plus forte progression journalière depuis juillet 2024 ** La société revoit à la hausse ses prévisions annuelles, misant sur une innovation renforcée et des efforts accrus en matière de publicité et de promotion

** La société table désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 1% et 2%, contre une prévision antérieure faisant état d'une stagnation ou d'une hausse de 2%

** La société table sur un BPA normalisé annuel compris entre 73 et 77 cents, contre une fourchette de 56 à 60 cents précédemment

** La société affiche un BPA normalisé trimestriel de 42 cents, contre des prévisions de 20 cents – données LSEG

** Les résultats incluent environ 100 millions de dollars avant impôts provenant du recouvrement des droits de douane

** NWL annonce un chiffre d’affaires de 1,99 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,98 milliard de dollars

** “Nous avons renoué avec une croissance en glissement annuel tant au niveau du chiffre d’affaires net que du chiffre d’affaires de base pour la première fois depuis plus de quatre ans”, a déclaré le directeur général Chris Peterson lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, NWL affiche une hausse d'environ 38%

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