Newell Brands atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans après avoir réduit ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'étape dans le titre et le premier point: le niveau le plus bas depuis 38 ans, et non pas le niveau le plus bas jamais atteint)

31 octobre - ** Les actions du fabricant de Sharpie Newell Brands NWL.O plongent d'environ 33 % pour atteindre leur plus bas niveau en 38 ans, à 3,15 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse intrajournalière jamais vue.

** NWL s'attend à une baisse plus importante de ses ventes annuelles et abaisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une demande plus faible, en particulier au Brésil, due aux coûts tarifaires et à la réduction des niveaux de stocks des détaillants

** Les ventes nettes de l'exercice 25 devraient diminuer de 4,5 % à 5 %, contre une baisse de 2 % à 3 % selon les prévisions précédentes

** Prévision d'un BPA normalisé pour l'exercice 25 entre 56 cents et 60 cents, contre une prévision précédente de 66 cents à 70 cents

** Les ventes du 3ème trimestre ont baissé de 7,2 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,88 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société s'attend à des coûts tarifaires supplémentaires d'environ 180 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 52,61 % depuis le début de l'année

