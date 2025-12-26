 Aller au contenu principal
New York va exiger que les plateformes de médias sociaux affichent des avertissements relatifs à la santé mentale
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jasper Ward

Les plateformes de médias sociaux qui utilisent le défilement infini, la lecture automatique et les flux algorithmiques devront afficher des étiquettes d'avertissement concernant les risques potentiels pour la santé mentale des jeunes utilisateurs, en vertu d'une nouvelle loi, a annoncé vendredi la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul.

"Assurer la sécurité des New-Yorkais est ma principale priorité depuis mon entrée en fonction, et cela inclut la protection de nos enfants contre les méfaits potentiels des fonctionnalités des médias sociaux qui encouragent une utilisation excessive", a déclaré Mme Hochul dans un communiqué.

Ce mois-ci, l'Australie a imposé une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. New York rejoint des États comme la Californie et le Minnesota qui ont adopté des lois similaires sur les médias sociaux.

La loi new-yorkaise inclut les plateformes qui proposent des "flux addictifs", une lecture automatique ou un défilement infini, selon la législation. La loi s'applique aux comportements qui ont lieu partiellement ou totalement à New York, mais pas lorsque la plateforme est accessible à des utilisateurs qui se trouvent physiquement en dehors de l'État.

Elle permet au procureur général de l'État d'intenter une action en justice et de demander des sanctions civiles pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars par violation de la loi.

Mme Hochul a comparé les étiquettes des médias sociaux aux avertissements figurant sur d'autres produits comme le tabac, où ils signalent le risque de cancer, ou les emballages en plastique, où ils avertissent du risque de suffocation pour les jeunes enfants.

Les porte-parole de TikTok, Snap SNAP.N , Meta META.O et Alphabet GOOGL.O n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'effet des médias sociaux sur la santé mentale des enfants est devenu une préoccupation mondiale croissante, les districts scolaires américains poursuivant Meta Platforms et d'autres entreprises de médias sociaux.

En 2023, le chirurgien général des États-Unis a publié un avis sur les mesures de protection des enfants et a ensuite demandé l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur les médias sociaux , comme celle qui est désormais exigée à New York.

