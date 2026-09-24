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New York poursuit Polymarket en justice, l'accusant d'avoir géré une activité de jeux d'argent illégale
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'État de New York a intenté une action en justice contre Polymarket jeudi, accusant l'opérateur de marchés prédictifs de diriger une activité de jeux d'argent illégale.

USA 2024
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