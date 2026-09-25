New York et le New Jersey déclarent l'état d'urgence, se préparant à faire face aux inondations et aux coupures d'électricité causées par la tempête du nord-est

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(Ajoute l'état d'urgence à New York et dans le New Jersey au paragraphe 2)

Une violente tempête du nord-est devrait provoquer des inondations, de puissantes rafales de vent, de fortes pluies et des courants d'arrachement sur les régions de la côte Est, du Maine à Washington, D.C., au cours du week-end. Les concerts prévus à New York et dans le Massachusetts , où Ed Sheeran, Alicia Keys et Lenny Kravitz devaient se produire devant des dizaines de milliers de spectateurs, ont été annulés en raison des conditions météorologiques.

Les gouverneurs de New York et du New Jersey ont déclaré l’état d’urgence dans les comtés qui devraient être les plus touchés par la tempête, notamment la ville de New York.

"Prenez cette tempête au sérieux", a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, sur X.

* L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a indiqué vendredi que les vols dans les trois principaux aéroports de la région de New York pourraient être perturbés par des vents violents.

* American Airlines AAL.O , JetBlue JBLU.O et United Airlines UAL.O ont supprimé les frais de modification pour les vols concernés, encourageant leurs clients à reporter leurs voyages prévus entre vendredi et dimanche dans le nord-est des États-Unis.

* Le Service météorologique national a indiqué que des vents pouvant atteindre 55 miles par heure (88,5 km/h) dans certaines régions pourraient rendre la conduite difficile.

* Les autorités de la ville de New York ont mis en garde contre d’éventuelles inondations de sous-sols, des coupures d’électricité et des perturbations dans les transports.

* La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a prévenu que le trafic pourrait être perturbé dans le nord-est en raison de la tempête.

* Le Global Citizen Festival, un festival en plein air prévu samedi à Central Park, à Manhattan, ainsi que les concerts d’Ed Sheeran près de Boston vendredi et samedi, qui devaient tous deux attirer plus de 50 000 spectateurs, ont été annulés.

* La Ligue majeure de baseball (MLB) a reporté à vendredi le match prévu dimanche à Boston entre les Cubs de Chicago et les Red Sox de Boston; les deux équipes disputeront désormais un programme double au Fenway Park. LesYankees de New York ont avancé à vendredi après-midi leur match à domicile de samedi contre les Orioles de Baltimore.

* Alors que l'Assemblée générale des Nations unies touche à sa fin, figurent parmi les orateurs devant s’adresser à l’assemblée ce week-end le vice-président chinois ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Canada , de l’Allemagne , de l’Inde et de la Russie . "L'ONU a toujours résisté et surmonté les tempêtes, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment", a déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric lorsqu’il a été interrogé sur la tempête imminente.