New World enregistre sa plus forte baisse en sept semaines après l'annonce de l'abandon par Blackstone de son projet de rapprochement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** L'action de New World Development 0017.HK recule de 3,7% à 9 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 23 mars ** Blackstone BX.N a renoncé à un projet de rapprochement de 4 milliards de dollars avec New World Development après que le promoteur immobilier, criblé de dettes, a refusé de céder le contrôle, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier
** Blackstone n'a pas souhaité faire de commentaires
** “Aucun accord n'a été conclu avec un investisseur potentiel, notamment en ce qui concerne le montant, la nature ou la forme d'un tel investissement potentiel dans la société”, a déclaré New World dans un communiqué publié jeudi
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 24,1%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a gagné 3,6%
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