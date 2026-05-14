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New World enregistre sa plus forte baisse en sept semaines après l'annonce de l'abandon par Blackstone de son projet de rapprochement
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 05:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action de New World Development 0017.HK recule de 3,7% à 9 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 23 mars ** Blackstone BX.N a renoncé à un projet de rapprochement de 4 milliards de dollars avec New World Development après que le promoteur immobilier, criblé de dettes, a refusé de céder le contrôle, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Blackstone n'a pas souhaité faire de commentaires

** “Aucun accord n'a été conclu avec un investisseur potentiel, notamment en ce qui concerne le montant, la nature ou la forme d'un tel investissement potentiel dans la société”, a déclaré New World dans un communiqué publié jeudi

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 24,1%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a gagné 3,6%

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 05:15:18.

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