New Mountain Finance Corp en baisse après le double déclassement de l'action par Bank of America

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** Les actions de New Mountain Finance Corp
NMFC.O ont baissé d'environ 4 % à 10 $
** Le courtier Bank of America rétrograde l'action de "acheter" à "sous-performer" en raison de défis de rentabilité persistants
** La société s'attend également à une réduction du dividende à mesure que la pression sur les bénéfices augmente, ce qui entraînera probablement une réévaluation de l'action vers le bas
** Cinq des six courtiers considèrent le titre comme "à conserver" et une comme "à vendre"; leur objectif médian est de 11 $
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action NMFC est en baisse de 7 % depuis le début de l'année
