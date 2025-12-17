New Fortress prolonge son accord d'abstention ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O augmentent d'environ 5 % à 1,22 $ ** NFE prolonge son accord d'abstention avec les représentants des détenteurs de ses nouveaux billets garantis de premier rang échéant en 2029

** L'accord, qui devait expirer le 15 décembre 2025, a été prolongé jusqu'au 9 janvier 2026

** NFE a été confrontée à une grave pénurie de liquidités, l'augmentation de la dette et les paiements d'intérêts non effectués ayant éclipsé les progrès réalisés dans le cadre de ses nouveaux projets

** Les actions ont également été aidées par une hausse des contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 , en hausse de 2,7 % à 3,99 $ par million d'unités thermiques britanniques

** En incluant les mouvements de la session, l'action est en baisse de 91,8 % depuis le début de l'année