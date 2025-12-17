 Aller au contenu principal
New Fortress Energy prolonge son accord d'abstention jusqu'en janvier 2026
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O a déclaré mercredi qu'elle avait prolongé son accord d'abstention pour les obligations dues en 2029, lui donnant jusqu'au 19 janvier pour effectuer le paiement en retard.

