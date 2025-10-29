 Aller au contenu principal
New Fortress Energy en baisse après l'annonce d'un plan de restructuration de la dette au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O ont baissé de 7,8 % à 1,41 $

** NFE envisage de restructurer sa dette par le biais d'une procédure britannique connue sous le nom de "scheme of arrangement", a rapporté Bloomberg News mardi en fin de journée, citant des personnes familières avec le sujet

** La procédure judiciaire britannique, qui est généralement moins coûteuse qu'une faillite américaine, pourrait être moins préjudiciable aux contrats qu'un dépôt en vertu du chapitre 11, a ajouté le rapport

** En incluant les mouvements de la session, les actions de NFE ont baissé de 90,7 % depuis le début de l'année

