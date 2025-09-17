 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
New Fortress Energy bénéficie d'un accord d'approvisionnement en GNL avec le gouvernement de Porto Rico
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O grimpent de 33 % à 2,66 $

** NFE a annoncé mardi qu'il avait signé un accord à long terme pour fournir du gaz naturel liquéfié à Porto Rico pendant 7 ans

** Le gouverneur de Porto Rico, Jenniffer Gonzalez, a déclaré mardi dans un message sur les médias sociaux que le contrat s'élevait à 4 milliards de dollars

** La société prévoit de fournir 75 trillions d'unités thermiques britanniques (TBtu) de gaz naturel par an dans le cadre de l'accord, avec des volumes annuels minimums de 40 TBtu à prendre ou à payer, augmentant à 50 TBtu si certaines conditions sont remplies

** NFE prévoit de fournir du GNL à partir de son installation de 1,4 million de tonnes par an située au large d'Altamira, Mexique

** "Nous avons du mal à voir comment ce contrat modifie la situation de manière significative, en particulier pour les détenteurs d'actions, étant donné que l'entreprise encourt plus de 200 millions de dollars d'intérêts par trimestre" - CapitalOne Securities

** En incluant les mouvements de la session, les actions de NFE ont baissé de 82,4 % depuis le début de l'année

