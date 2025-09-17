New Fortress Energy bénéficie d'un accord d'approvisionnement en GNL avec le gouvernement de Porto Rico

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O grimpent de 33 % à 2,66 $

** NFE a annoncé mardi qu'il avait signé un accord à long terme pour fournir du gaz naturel liquéfié à Porto Rico pendant 7 ans

** Le gouverneur de Porto Rico, Jenniffer Gonzalez, a déclaré mardi dans un message sur les médias sociaux que le contrat s'élevait à 4 milliards de dollars

** La société prévoit de fournir 75 trillions d'unités thermiques britanniques (TBtu) de gaz naturel par an dans le cadre de l'accord, avec des volumes annuels minimums de 40 TBtu à prendre ou à payer, augmentant à 50 TBtu si certaines conditions sont remplies

** NFE prévoit de fournir du GNL à partir de son installation de 1,4 million de tonnes par an située au large d'Altamira, Mexique

** "Nous avons du mal à voir comment ce contrat modifie la situation de manière significative, en particulier pour les détenteurs d'actions, étant donné que l'entreprise encourt plus de 200 millions de dollars d'intérêts par trimestre" - CapitalOne Securities

** En incluant les mouvements de la session, les actions de NFE ont baissé de 82,4 % depuis le début de l'année