Eviden (Atos) fournit un système de simulation de menace RADAR à l'OTAN
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 12:50
L'opération s'est déroulée en novembre sur la base aérienne Los Llanos, près d'Albacete en Espagne, où sont mis en oeuvre les programmes de formation du TLP permettant aux pilotes de chasse de s'entraîner dans des environnements simulés, au plus près de leur réalité opérationnelle.
Conçu par l'Avantix d'Eviden, le système ARPEGE est mis en oeuvre depuis 2022 par la composante française Polygone de guerre électronique, notamment sur cette base aérienne d'entraînement de l'OTAN.
Ce système est constitué d'un poste de commandement central et de véhicules légers à distance intégrant des générateurs de signaux RADAR et des antennes de suivi, et permet ainsi d'illuminer les aéronefs en vol par des menaces RADAR simulées.
Lors des vols d'instruction, les illuminations RADAR générées représentent des menaces et font réagir les systèmes d'autoprotection des avions. Les pilotes de chasse sont évalués selon leur réaction : manoeuvres d'évitement, mise en oeuvre de leurrage, de brouillage ou simulation d'attaque air-sol.
Valeurs associées
|42,4700 EUR
|Euronext Paris
|-1,18%
