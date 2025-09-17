 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
New Fortress Energy bénéficie d'un accord d'approvisionnement en GNL avec le gouvernement de Porto Rico
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O grimpent de 46 % à 2,92 dollars avant bourse

** NFE a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord à long terme pour fournir du gaz naturel liquéfié à Porto Rico pendant 7 ans

** Le gouverneur de Porto Rico, Jenniffer Gonzalez, a déclaré dans un message sur les médias sociaux mardi que le contrat valait 4 milliards de dollars

** La société prévoit de fournir 75 billions d'unités thermiques britanniques (TBtu) de gaz naturel par an dans le cadre de l'accord, avec des volumes annuels minimums de 40 TBtu à prendre ou à payer, augmentant à 50 TBtu si certaines conditions sont remplies

** NFE prévoit de fournir du GNL à partir de son installation de 1,4 million de tonnes par an située au large d'Altamira, au Mexique

** À la dernière clôture, les actions de NFE ont baissé de 86,8 % depuis le début de l'année

